Wasserschlacht mit der Nachbarskatze

Schlierbach.„Do stäijn me werre un fiehle uns wohl“: Mit der Kerweredd in der Hand stellten sich Kerweparrer Robin Hördt und Mundschenk Justin Hördt dem Publikum vor. „Aisch heit se begrieße is uns e bsonderie Ehr. Warim mer do howwe stäijn brauch isch eisch net weise, säh moanschen vun aisch schun veschdohlene Blicke im sisch schmeiße“, freuten sich die beiden über die Geschichten aus dem Dorfleben, die

...