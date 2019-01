Wechsel im Kirchenvorstand

Lindenfels.Die evangelische Kirchengemeinde Lindenfels lädt am Sonntag, 20. Januar, um 10 Uhr zu einem besonderen Gottesdienst ein, in dem der langjährige Kirchenvorstandsvorsitzende, Reinhold Bauer, aus seinem Amt als Kirchenvorsteher verabschiedet wird und der Sozialpädagoge Andreas Krauss von Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig in dieses Amt eingeführt wird.

Reinhold Bauer war seit 2003 Mitglied des Gremiums, von 2006 bis 2016 Vorsitzender des Kirchenvorstands. Dieses Amt führte er mit großer Sachkompetenz und Einfühlungsvermögen. Seine Arbeitsschwerpunkte lagen im Haushalts- und Rechnungswesen sowie in der Trägerschaft der evangelischen Kindertagesstätte Baur de Betaz, für die er sich während seiner Amtszeit unermüdlich einsetzte. Aus gesundheitlichen und familiären Gründen legte Bauer zum Jahresende sein Amt nieder.

Als Nachfolger wählte der Lindenfelser Kirchenvorstand in seiner Novembersitzung Krauss in das Gremium.

Die Feier wird auch von der Konfirmandengruppe mitgestaltet. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt der Kirchenvorstand zu einem Sektempfang in das neu eingerichtete Kirchencafé ein. red

