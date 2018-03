Wege zum Umgang mit dem eigenen Geist

Anzeige

Lindenfels.„Unser menschliches Bewusstsein – den Geist verstehen“. So lautete der Titel des Vortrags, den Lama Dechen Losang Chöma, bürgerlich Carola Däumichen, in der Buddhistischen Begegnungsstätte in Lindenfels hielt. Die Lehrerin und Leiterin der Klosterschule Ganden Tashi Choeling im brandenburgischen Päwesin sprach über das buddhistische Verständnis von Bewusstsein und gab Ratschläge zur Meditation und dem persönlichen Umgang mit dem eigenen Geist.

Die buddhistische Nonne, die nach eigenen Angaben seit fast 30 Jahren als geistliche Lehrerin tätig ist, begann ihren Vortrag mit einigen Worten zu der Begegnungsstätte. Diese sei ein „spezieller, sehr persönlicher Ort“. Auch lobte sie die „schöne Entwicklung“ in der Meditationsgruppe, die sich dort regelmäßig trifft.

Die „Wesenheiten“ des Menschen

Die Beschäftigung mit dem Geist, sagt sie, sei neben dem Karma eines der beiden großen Kernthemen des Buddhismus. Die Begriffe Bewusstsein und Geist seien dabei gleichbedeutend. Das Phänomen „Geist“ besser verstehen zu wollen, heiße, sich zu fragen, warum und worüber man meditiert. Es nicht nur um Wissen, sondern um persönliche Entwicklung. Dazu müsse man sich zunächst über die Aufgaben und Ebenen des Bewusstseins klarwerden.