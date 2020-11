Weihnachtliche Werke läuten den Advent ein

Winterkasten.Um auch in einem schwierigen Herbst Menschen Freude und Zuversicht zu vermitteln, lädt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten für Sonntag 29. November, um 16.30 Uhr zu einer musikalischen Andacht zum ersten Advent ein. Weihnachtliche Werke für Orgel, Klavier und Gesang stehen unter der Überschrift des alten Adventsliedes „Maria durch ein Dornwald ging“, mit dem das Programm auch eröffnet.

Auf einen Wortteil werde in dieser Andacht verzichtet, um die Musik ganz in den Mittelpunkt zu stellen, heißt es in der Ankündigung. Die ursprünglich von den Winterkäster und Lorscher Kirchenmusikern Christian Gärtner und Thomas Adelberger gemeinsam geplante Veranstaltung müsse, anders als vorab angekündigt, in ihrer Besetzung geändert werden. Für den indisponierten Thomas Adelberger werde kurzfristig Andreas Schäfer aus Laudenau einspringen, auch er ein versierter Kirchenmusiker und Pianist.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, um eine Kollekte am Ausgang werde gebeten, heißt es weiter. In der Kirche mit etwa 30 Plätzen gelten die Corona-Regeln, zusätzlich laufen Luftreiniger. Die Kirche sei moderat geheizt, für „Frostbeulen“ liegen warme Decken bereit. red

