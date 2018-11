Weihnachtliches Basteln mit Papier

Reichenbach.Einen Origami-Workshop bietet das Felsenmeer-Informationszentrum (FIZ) in Reichenbach unter dem Motto Weihnachtsbasteln am Samstag, 24. November, in der Zeit von 14 bis 15 Uhr an. Für die Vorweihnachtszeit können Eltern mit ihren Kindern ab acht Jahren unter der Anleitung vom Uschi Rettig Weihnachtsdekorationen basteln.

Wie die Kursleiterin mitteilte, kommt Origami aus dem Japanischen. „Oru“ bedeutet „Falten“ und „Kami“ steht für „Papier“. Es bezeichnet somit die alte Kunst des in China entstandenen Papierfaltens. Dort konnte man vor mehr als 2000 Jahren bereits Papier herstellen.

Aus einem Blatt Papier, meistens quadratisch, entstehen allein durch Falten Objekte und Figuren. Hilfsmittel wie Schere oder Klebstoff sind tabu.

Unter der sachkundigen Anleitung von Uschi Rettig entstehen im FIZ bunte Falt-Objekte, die mit nach Hause genommen werden dürfen. Das Material wird gegen einen Kostenbeitrag zur Verfügung gestellt. Anmeldungen sind im Felsenmeer Informationszentrum (Tel.: 06254/940160, E-Mail: pressestelle@felsenmeer.eu) möglich.

Vortrag über Asteroiden

Eine weitere Veranstaltung in dem Zentrum in diesem Jahr ist der Multimediavortrag „Asteroiden – unbekannte Materie im Weltall“ am Freitag, 7. Dezember. Beginn ist um 19 Uhr. Ein Vortrag über das Thema „1800 Jahre Steinbearbeitung im Lautertal“ ist für das nächste Jahr geplant. koe

