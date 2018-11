Weihnachtsmarkt an der Burg

LINDENFELS.In der unverwechselbaren, romantischen Kulisse der Lindenfelser Burg wird auch in diesem Jahr am zweiten Adventswochenende (Samstag und Sonntag, 8. und 9. Dezember) im Heilklimatischen Kurort Lindenfels wieder der kleine, aber überaus gemütliche Weihnachtsmarkt stattfinden.

Mehrere Vereine beteiligt

Veranstalter sind die Stadt Lindenfels in Zusammenarbeit mit den Vereinen Feuerwehr Lindenfels und Feuerwehr Glattbach, Freundeskreis Moelan, Trachtengruppe, Tennisclub, Turnverein, Kindertagesstätte, Sportverein, DRK Ortsverein und Gewerbeverein.

Der Markt wird in kompakterer Form am Parkplatz „Löwenbrunnen“ (in der oberen Burgstraße) und im Bürgerhaus stattfinden. Neben dem Speisen und Getränkeangebot - wie etwa Waffeln, Crepes, Bratwurst, Glühwein, heiße Schokolade, Kaffee und Kuchen – runden Stände mit selbstgebastelten Weihnachtsartikeln und -Dekorationen, Nikoläuse aus Holz, Lindenfelser Pralinen das Marktangebot ab.

Für die Kinder gibt es an beiden Tagen eine Bastelaktion mit dem evangelischen Kindergarten Lindenfels und dem Verein Pro Kids angeboten.

An beiden Tagen schaut auch der Nikolaus in der Burgstadt vorbei. Für die musikalische Umrahmung sorgen am Sonntag die Gruppen RainbowKids und RainbowTeens aus Winterkasten und auch die historischen Odenwälder Sagengestalten schauen an dem Tag in Lindenfels vorbei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.12.2018