Reichelsheim.Der Religion- und Ethik-Kurs der Klasse 5c der Reichelsheimer Georg-August-Zinn-Schule hat sich mit dem Thema „Kinder – hier und anderswo“ beschäftigt und festgestellt, dass Kinder „anderswo“ arm sein können.

So hat sich der Kurs an einer Aktion der Stiftung Kinderzukunft beteiligt und sechs Weihnachtspäckchen für Kinder in Not in Osteuropa gepackt. Die Reichelsheimer Schüler sind sich sicher, dass diese für strahlende Kinderaugen sorgen werden.

„Ein herzliches Dankeschön an die engagierte 5c und deren Eltern, die gerne geteilt haben und mit wenig Aufwand etwas Großes bewirken“, sagte Religionslehrerin Angelika Linsin, die darauf hinwies, dass alleine an einer Sammelstelle in Brensbach über 400 Päckchen für die Aktion zusammen gekommen seien. red/Bild: GAZ

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.12.2020