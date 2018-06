Anzeige

Lindenfels.Bei hochsommerlichen Temperaturen fand dieser Tage der schon traditionelle Frühlingsausflug der Arbeiterwohlfahrt Lindenfels statt. Eingeladen hatten neben der AWO die SPD Lindenfels und der Männergesangverein Eintracht Lindenfels. Vor der Abfahrt übergab der SPD-Vorsitzende Jochen Terporten jedem Teilnehmer ein kleines Geschenk und wünschte einen schönen Tag.

Begrüßung mit Prosecco

Die Fahrt führte die Teilnehmer durch den Odenwald und Unterfranken zu einem bekannten Modehaus nach Haibach, wo die Gruppe schon ein gutes Frühstück erwartete. Daran schloss sich eine halbstündige Modenschau an, in deren Verlauf modische Neuheiten für alle Größen und Gelegenheiten aus dem Programm des Hauses präsentiert wurde. Danach hatten die Gäste ausreichend Gelegenheit, im Sortiment zu stöbern und Einkäufe zu tätigen, so dass die Zeit bis zum Mittagessen schnell verflog.

Nach dem Essen ging es mit dem Bus weiter nach Marktheidenfeld am Main. Dort fand nach einer Begrüßung mit Prosecco eine Weinprobe mit drei Frankenweinen im angenehm kühlen Gewölbekeller des historischen Franck-Hauses, das 1745 vom Weinhändler Franck erbaut wurde, statt. Während der Weinprobe erklärte der Winzer die vorgestellten Weine. Anschließend wurde noch Kaffee und Kuchen serviert.