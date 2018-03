Wenn das Herrchen stirbt

Anzeige

Lautertal/Lindenfels.Die Tierschutzinitiative Odenwald. (TSI) bittet die Bürger um Aufmerksamkeit in den Fällen, in denen ein Tierhalter stirbt. Anlass sei eine tragische Geschichte, von der die Initiative erfahren habe, wie es in einer Mitteilung heißt.

„Wenn in der Nachbarschaft ein Tierhalter stirbt, sollte jeder aufmerksam sein und daran denken, dass sich in dem Haus vielleicht noch Tiere befinden. In dem uns zugetragenen Fall starb ein Mann, dessen Freigängerkater durch ein offen stehendes Kellerfenster selbstständig nach draußen und wieder ins Haus gelangen konnte.

Die Nachbarschaft bemerkte zwar, dass der Kater seit einiger Zeit nicht mehr wie früher durch ihre Gärten streifte, aber niemand machte sich darüber Gedanken. Wochen später wurde das Haus entrümpelt, und man fand das schon stark verweste Tier. Seine Fluchtmöglichkeit, das ehemals offene Kellerfenster, war verschlossen.