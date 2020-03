Wenn der Unterricht zu Hause läuft

Rimbach.Homeschooling und die Umstände, die in Deutschland zu dieser drastischen Maßnahme führen, sind derzeit überall die bewegenden Themen. Auch an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) in Rimbach trafen sich die Lehrer zu einer Extra-Konferenz dazu – mit dem nötigen Sicherheitsabstand.

Der eine oder andere Kollege kam sich ob der neuen Sitzordnung zwar etwas komisch vor, aber alle sahen ein,

...