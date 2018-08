Anzeige

Lindenfels.Ein blühender Garten bietet – im Gegensatz zu den in Mode geratenen Schottersteingärten mit eingefassten Steinen – vielfältige Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Besonders hochwertig wird ein blühender Garten, wenn die Besitzer darauf achten, dass sie heimische Pflanzen verwenden.

Und wenn sie dann auch noch anerkennen, dass sich die Natur sogar selbst gestalten kann, wird das Konzept optimal. „Natur im Garten zulassen“, heißt der Teil einer interessanten Ausstellung, die derzeit im Lindenfelser Bürgerhaus zu sehen ist. Unter dem Titel „Schritte zum Naturgarten – Leben wieder leben lassen“ hat die Umweltberatung Abwasserverband Oberes Gersprenztal die Ausstellung konzipiert. Sie wird noch bis 19. August in Lindenfels gezeigt.

Wandernde Ringelblumen

Ein Teil der Ausstellung widmet sich den ein- und zweijährigen Pflanzen, die auf Aussaat und Selbstaussaat angewiesen sind. Als Beispiel wird die Ringelblume genannt, die sich, einmal ausgesät, selbst auf den Weg durch den Garten begeben kann. Denn ihre Samen gehen an neuen Plätzen auf, die der Pflanze gefallen, etwa an einem Gartenweg, in einem Beet oder in einer Rasenlücken.