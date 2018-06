Wenn jede Handlung Folgen hat

Lama Dechen Rinpoche von der Klosterschule Ganden Tashi Choeling in Päwesin bei Berlin war zu Gast in der Buddistischen Begegnungsstätte in Lindenfels. © gg

Lindenfels.Rund 20 Besucher wollten den Vortrag von Lama Dechen Losang Chöma Rinpoche über das Karma in der buddhistischen Begegnungsstätte in Lindenfelshören. Die Leiterin der Klosterschule Ganden Tashi Choeling in Päwesin nahe Berlin ist eine beeindruckende Frau. Hinter ihr ein Bild von Buddha an der Wand, daneben Blumen und Figuren. Man hat das Gefühl in einem buddhistischen Tempel zu sein. Die Mönche

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4972 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 12.06.2018