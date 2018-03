Wer gelesen hatte, war klar im Vorteil

Anzeige

In diesem Jahr konnten die Klassen 1b, 1a und 3a die meisten Punkte sammeln und belegten damit die vorderen drei Plätze. Sie dürfen sich nun entscheiden, ob sich für sie die Aula demnächst in ein Schulkino verwandelt, in dem sie einen Film zu einem Kinderbuch anschauen dürfen. Alternativ spendiert der Förderkreis der Carl-Orff-Schule, der den Lesewettbewerb jedes Jahr finanziell unterstützt, einen Besuch im Eiscafé oder auf dem Minigolfplatz. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.02.2018