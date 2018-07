Anzeige

Lindenfels.Die anhaltend hohen Temperaturen setzen auch den Haustieren zu. Mit einfachen Maßnahmen können Tierhalter ihren Lieblingen bei Hitze helfen, wie die Tierschutzinitiative Odenwald berichtete.

Kühle Orte: Hunde und Katzen liegen im Sommer gerne an kühleren Orten: im Keller, auf den Fliesen im Bad oder unter dem Baum im Garten. Die Tiere sollten selbst entscheiden können, wo sie sich am liebsten aufhalten möchten.

Viel Flüssigkeit: Frisches Trinkwasser in ausreichender Menge ist für alle Haustiere im Sommer besonders wichtig. Für Hunde und Katzen sind Wassernäpfe an mehreren Stellen in der Wohnung praktisch, damit sie sich je nach Bedarf erfrischen können.