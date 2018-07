Anzeige

Eulsbach.Eulsbach feierte am Wochenende seine Kerb. Am Samstagabend hatte die Kerwejugend zur „80er-Party“ eingeladen. Viele kamen passend gekleidet, und man fühlte sich in die damalige Zeit versetzt. Die Discjockeys Jan Fendrich und Philipp Hausmann hatten passende Musik dabei. df/Bild:Funck