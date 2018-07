Wie zwei Heilige in den Odenwald kamen

Anzeige

Odenwald.Als Einhard um das Jahr 830 seinen Bericht über „Die Übertragung und Wunder der Heiligen Marzellinus und Petrus“ niederschrieb, da ging es ihm zwar vornehmlich darum, der Nachwelt zu überliefern, was sich während und nach der Übertragung der Heiligen von Rom nach Michelstadt-Steinbach zugetragen hatte.

„Aber ein zweiter Gesichtspunkt durchdringt seinen Bericht ebenso stark: Das ist sein Ressentiment – ja bisweilen offensichtlicher Groll – gegenüber seinem Erzrivalen Hilduin am Aachener Hof. Lässt man dieses Motiv außer Betracht, wird Einhards Schilderung der Romfahrt seines Sekretärs Ratleik in Teilen unverständlich und rätselhaft.“ Soweit der Anfang des Beitrages von Dr. Schopp über „Einhard und Hilduin – Eine Männerfeindschaft“. Der Aufsatz findet sich in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift Der Odenwald, die die heimatgeschichtliche Vereinigung Breuberg-Bund herausgibt.

Der Autor befasst sich kritisch mit den dubiosen Umständen, unter denen sich Einhard, der berühmte Ratgeber Karls des Großen, vor etwa 1200 Jahren in den Besitz der Reliquien der genannten Heiligen brachte. Der geradezu spannende Bericht aus der Feder Einhards umfasst die Aneignung der Heiligengebeine in einer Nacht- und Nebelaktion in der Katakombe der Heiligen Marcellinus und Petrus in Rom, den gefährlichen Transport in den Odenwald zur Basilika Einhards nach Steinbach bei Michelstadt und Überführung nach Seligenstadt am Main.