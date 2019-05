Wieder Störungen bei der Entega

Lindenfels.Tausende Telefon- und Internetanschlüsse des Anbieters Entega sind am Montag in Südhessen ausgefallen. Betroffen waren einem Firmensprecher zufolge Privathaushalte und Firmen in den Kreisen Odenwald, Bergstraße, Darmstadt-Dieburg sowie in der Stadt Darmstadt. Am Morgen seien rund 10 000 Anschlüsse ausgefallen gewesen. Darunter waren auch Anschlüsse in Lindenfels, das über das interkommunale Breitbandnetz IKbit an das Entega-Netz angeschlossen ist.

„Die Ursachenforschung wird eine Weile dauern“, sagte ein Unternehmenssprecher. Im Laufe des Montags sollten die Probleme nach und nach behoben werden. Am frühen Abend hieß es, alle Anschlüsse seien wieder am Netz. Erst im März waren durch eine Überlastung des Netzes rund 28 000 Anschlüsse der Entega Medianet in Südhessen ausgefallen. lhe/red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.05.2019