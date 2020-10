Wiedersehen mit den alten Busfahrern

Lindenfels.Einige Lindenfelser Schüler der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim feiern in diesen Tagen Wiedersehen mit den Busfahrern aus ihren Grundschultagen. Bis vor wenigen Jahren übernahm das Busreise-Unternehmen Schmidt aus der Burgstadt den Transport der Kinder zur Carl-Orff-Schule. Seit dem Ende der Herbstferien sind wieder jeden Tag Schüler Passagiere in den weiß-blauen Reisebussen: Im

...