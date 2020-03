Willi Gugenberger singt seit 70 Jahren

Seidenbuch.Der Männergesangverein Liederkranz Seidenbuch hat auf seiner Jahreshauptversammlung im Gasthaus Bergfriede den bisherigen Vorstand wiedergewählt. Der alte und neue Vorsitzende Günther Rettig freute sich über die zahlreich erschienenen Mitglieder. Unter den Besuchern der Versammlung waren die Vertreter der Ortsvereine, der Lindenfelser Stadtrat Otto Schneider und Horst Vetter, der Ehrenvorsitzende des Sängerkreises Weschnitztal-Überwald.

Der Punkt „Ehrung langjähriger Sänger“ wurde vorgezogen, da Otto Schneider auch noch zum Konzert und der Feier zum 30-jährigen Bestehen der Trachtenkapelle Lindenfels musste – Bürgermeister Michael Helbig hat sich wegen des Coronavirus in Quarantäne begeben. Schneider ehrte gemeinsam mit Vetter, und Günther Rettig den Jubilar Willi Gugenberger für 70 Jahre aktives Singen mit der Goldenen Ehrennadel und der Urkunde vom Deutschen Chorverband, dessen Präsident seit 2018 Christian Wulff ist. Für den Geehrten gab es Präsente von der Stadt Lindenfels, von Ortsvorsteher Joachim Terporten und dem Liederkranz.

Neuer Dirigent für den Chor

1950 hat Willi Gugenberger mit dem Chorgesang angefangen – „im Alter von 16 Jahren“, so der Jubilar. Vetter vom Sängerkreis erinnerte in seiner Rede an die Zeit damals. Viele Menschen in der Region hätten damals zu Hause eine kleine Landwirtschaft gehabt. „Man musste sich ja ernähren“, sagte Vetter. Wer sich dann noch einmal in der Woche Zeit für die Singstunde nahm, der liebte die Musik. Im Jahresrückblick erinnerte Rettig an die schwere Zeit der Sänger im Jahr 2019. Dirigent Alfred Müller, der den Chor über 30 Jahre leitete, verstarb in diesem Jahr. Für den Vorsitzenden begann die Suche nach einem neuen Dirigenten.

Immer wieder informierte Günther Rettig die Sänger in der Singstunde über den neuesten Stand in Sachen Dirigentensuche. Die Wahl des Männergesangvereins Liederkranz fiel vergangenes Jahr auf den erst 23-jährigen Sebastian Steinmetz aus Wald-Erlenbach. Er hatte gerade die Chorleiterschule sehr erfolgreich abgeschlossen und spielt mehrere Instrumente. Steinmetz ist Mitglied der Original-Odenwälder-Trachtenkapelle Fürth-Linnenbach und leitet die Unbekannten Interpreten, eine A-cappella-Gruppe vom Sängerquartett Mittershausen-Scheuerberg. Sein Vater singt beim Liederkranz Seidenbuch. Rettig dankte Steinmetz für die Arbeit und hofft, mit dem Dirigenten auch junge Sänger in den Chor locken zu können.

Der Männergesangverein Seidenbuch und die Sängerlust Kolmbach kooperieren miteinander. So haben beide Chöre immer genügend Sänger für alle Chorstimmen.

Voller Terminkalender

Angelika Ried stellte den Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer bestätigten ihr eine einwandfreie Buchführung und baten die Versammlung um ihre Entlastung. Dem Antrag wurde einstimmig stattgegeben, ebenso dem Antrag auf Entlastung des gesamten Vorstands.

Einstimmig beschloss die Versammlung, den Jahresbeitrag für den Gesangverein von 18 auf 25 Euro zu erhöhen. Der Verein hat derzeit 64 Mitglieder. Für das Jahr plant der Männergesangverein Liederkranz mehrere Auftritte, so in Ober- Ostern mit der Sängerlust Kolmbach und in Mittershausen. Am 10. Mai gibt es einen Nachmittag vom Gesangverein mit Programm. Am 5. Juli findet das Grillfest statt, wenige Wochen später steht der Auftritt beim Liederabend zum Burgfest an. Für den Herbst ist ein Liederabend mit befreundeten Chören geplant. Ebenso das Adventssingen in der Kirche in Kolmbach und am 23. Dezember der Auftritt für einen guten Zweck bei Silvia Gehbauer.

Bei der Versammlung dankten alle dem Vorsitzenden Rettig für seine Arbeit. Er wiederum ehrte langjährige Mitglieder des Männergesangverein Liederkranz Seidenbuch. Neben Willi Gugenberger waren dies für 50 Jahre Mitgliedschaft Georg Bumann und Heinz Benker, für 40 Jahre Heinz Gehbauer Junior sowie für 25 Jahre Margot Gölz, Achim Weyrauch, Ronald Schönig und Bernhard Blessing.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.03.2020