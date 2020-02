Wintereinbruch behinderte den Verkehr im Odenwald

Lautertal/Lindenfels. Der heftige Schneefall am Donnerstagnachmittag und in den Abendstunden verursachte im Odenwald einige Verkehrsbehinderungen. Der Winterdienst der Kommunen und von Hessen Mobil war zwar - erstmals in diesem Winter - großflächig im Einsatz. Dennoch blieben vereinzelt Fahrzeuge liegen.

Der rumänische Fahrer dieses Sattelzuges hatte gleich zweimal Pech: Erst führte ihn sein Navi auf dem Weg nach Weinheim irrtümlich über Winterkasten. Dann kam er kurz vor der Raupensteiner Höhe ins Rutschen und musste stehenbleiben, um nicht von der Fahrbahn ab zu kommen.

Die Feuerwehren wurden zu einzelnen Einsätzen gerufen, weil Bäume auf die Fahrbahnen gestürzt waren. Betroffen waren unter anderem die Nibelungenstraße bei Lindenfels und die Straße ins Schlierbachtal.

Der Linienbusverkehr von Bensheim in den Odenwald wurde am Nachmittag bereits eingeschränkt. Wegen zugeschneiter Straßen fuhren die Busse nur noch bis nach Lindenfels und versorgten Winterkasten nicht mehr. Am Abend entschied die Verkehrsgesellschaft Gersprenztal (VGG) als Betreiber der Linien, dass der Busverkehr für den Rest des Tages eingestellt wird. tm/ppp/Bild: ppp

