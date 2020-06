Winterkäster Metzgerei für Produktqualität ausgezeichnet

Winterkasten.Die Landmetzgerei Zur Sonne von Armin Vollrath aus Winterkasten ist von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) zum bereits 33. Mal in Folge mit dem „Preis für langjährige Produktqualität“ geehrt worden.

Das Unternehmen erhält nach einer Mitteilung der DLG die Auszeichnung für die Qualität seiner Produkte, die im Rahmen der Qualitätsprüfungen der Gesellschaft für Schinken und Wurst regelmäßig untersucht werden.

Der Vizepräsident der DLG, Diedrich Harms, überreichte die Urkunde zu der Auszeichnung an die Metzgerei in Winterkasten. „Die Leidenschaft, mit der Sie täglich Ihr Bestes geben, kommt in der Qualität Ihrer Produkte zum Ausdruck. Die heutige Auszeichnung honoriert Ihr nachhaltiges Streben nach Produktqualität“, betonte Harms dabei.

Der weithin bekannte Betrieb für Odenwälder Fleisch- und Wurstkonserven, Aufschnitt-Wurst sowie Fleischwurst und Weißwurst hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten. „Frisches Fleisch vom Besten, edle Naturgewürze vom Feinsten, sowie ein motiviertes Team, sind die Grundvoraussetzung für solche Erfolge“, erklärte der Inhaber, Fleischermeister Armin Vollrath dazu.

„Inzwischen über 70 Siegerpokale und mehr als 600 Medaillen, die bei Internationalen Wurst- und Schinkenwettbewerben in den Vereinigten Staaten sowie in Belgien, Holland, Dänemark, Österreich, Frankreich und Deutschland errungen wurden, sprechen für sich“, heißt es abschließend in der Mitteilung der Landwirtschafts-Gesellschaft zu der Preisverleihung an die Metzgerei. red

