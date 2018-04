Winterkäster Sänger sind für ihr Jubiläum gerüstet

Anzeige

Unter anderem wird das Festlied der 100-Jahr-Feier 1993 wieder einmal präsentiert: „Lobt den Herrn der Welt“ von Henry Purcell. Mit „Riport à me“ von Helmut Löffler, „Beim Xoangveoin“ mit dem Text von Philipp Kriegbaum zur Melodie „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens, „Santiano“ von der gleichnamigen Gruppe und „Das Tal in den Bergen“ sind nur einige Titel aus dem Programm genannt.

Außerdem fiebern die Sänger der Uraufführung von „Es gibt nur Wasser“, ebenfalls von Santiano, entgegen. Mit ihnen steht erstmals eine junge Dame auf der Bühne: Shannen Katzenmeier, die 16-jährige Tochter des Liederkranz-Sängers Matthias Wötzel. Sie wird den Chor zu „Let it be“ von den Beatles mit der Gitarre begleiten und die „Rose“ von Amanda McBroom gemeinsam mit ihm singen. Außerdem hat sie eigens für das Konzert den Grand-Prix-Siegertitel „Ein bisschen Frieden“ von Nicole einstudiert.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Für das Publikum werden die Türen um 18 Uhr geöffnet. Die Wartezeit können sich die Besucher mit Snacks und Getränken vertreiben.

Das Frühjahrskonzert ist bereits seit Wochen ausverkauft. Aber der Chor wird am 6. Oktober in der Reichenberghalle in Reichelsheim ein weiteres Konzert geben. Der Kartenverkauf dazu beginnt am Sonntag in Kolmbach. ppp

