Winterkäster wollen ihr Dorf fit machen

Winterkasten.Der Lindenfelser Stadtteil Winterkasten soll sich, so der Wunsch des Ortsbeirats, für eine Teilnahme am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ bewerben. Jetzt fand zu diesem Thema eine erste Sitzung des Stadtteilgremiums statt. Dies geschah mit Blick auf eine Informationsveranstaltung, die Mitte August im Landkreis Marburg-Biedenkopf organisiert wird und an der Alfons Moritz, Ortsvorsteher

...