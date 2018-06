Wirksame Schläge gegen den Angreifer

Gezielte Schläge können helfen, einen Angriff abzuwehren. In einem Kurs lernten Frauen aber auch, wie man gefährlichen Situationen aus dem Weg geht. © Judo-Club

Lindenfels.Die Abteilung Hapkido im Judo-Club Nibelungen Lindenfels bot bereits das vierte Jahr in Folge einen Selbstverteidigungskurs für Frauen an. Frauen werden immer noch häufig Opfer von Belästigungen, Beleidigungen, Überfällen oder sexuellen Bedrohungen – bis hin zu Vergewaltigungen. Aber keine Frau muss sich wehrlos in solche Situationen ergeben. Stattdessen gibt es die Möglichkeit, sich effektiv

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2327 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 07.06.2018