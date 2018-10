Wo Led Zeppelin zum ersten Mal abhob

Beedenkirchen.Es war eine Begegnung mit Robert Plant, die Johnny Glover so faszinierte, dass er sich in eine Spurensuche durch die Rockgeschichte stürzte, die er bis heute mit großem Ehrgeiz vorantreibt. Der Beedenkirchener traf 1990 den Sänger der damals bereits aufgelösten Band Led Zeppelin in einem Hotel in Frankfurt. „Er ist ein Riesenkerl“, sagt Glover über den hochgewachsenen Musiker. „Wir schüttelten

...