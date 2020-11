Wohnraum und Gewerbe direkt im Ort

Fürth.Einen Durchmarsch allererster Güte legte die Fürther Gemeindevertretung jüngst hin. In nur 20 Minuten waren die öffentlichen Tagesordnungspunkte abgehandelt. Ziel war es, die Sitzung in der TV-Halle so zügig wie möglich durchzuziehen. So war die Ansage des Vorsitzenden Rainer Gemmel, dem es dabei um die Gesundheit der Gemeindevertreter ging.

Gemmel kündigte an, dass es „wahrscheinlich“

...