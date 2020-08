„XY“ sucht Bankräuber aus Affolterbach

Odenwald.Mehr als ein Jahr ist vergangenen, jetzt wollen Polizei und Staatsanwaltschaft den Täter endlich fassen. Deswegen wird der Banküberfall auf die Volksbank-Filiale in Affolterbach bundesweit publik gemacht: bei der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY – ungelöst“. In diesem Zusammenhang werden nochmals die Bilder des Täters aus der Überwachungskamera gezeigt.

Ausstrahlungstermin ist am kommenden Mittwoch, 12. August, ab 20.15 Uhr. Hier wird Moderator Rudi Cerne mit einer Ermittlerin der Kriminalpolizei Heppenheim über den Vorfall sprechen, der sich am 9. Juli 2019 zugetragen hatte. Verletzt wurde niemand, dennoch gab es weitreichende Folgen. Denn im August 2019 entschlossen sich Vorstand und Aufsichtsrat der betroffenen Volksbank Überwald-Gorxheimertal dazu, die Filiale in der Hauptstraße nicht mehr zu öffnen und dort nur noch eine Selbstbedienungsstelle einzurichten.

Dass der Überfall nun im Fernsehen ausgestrahlt wird, freut das gesamte Team der Volksbank. Wie Bianka Eckert, Bereichsleiterin Privatkunden, auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilt, „steigen damit die Chancen, dass er aufgeklärt wird. Wir drücken die Daumen.“ Auch für die betroffenen Mitarbeiter sei das wichtig: „Dann können sie damit abschließen. Wir werden auf jeden Fall einschalten.“

Was war passiert?

Ein bewaffneter Mann, zwischen 40 und 50 Jahre alt, überfiel an jenem 9. Juli gegen 16.50 Uhr die Filiale und flüchtete mit mehreren Tausend Euro. Die Spur des Täters verlor sich, als er über die Beerfeldener Straße und die Straße Am Hofacker davonlief.

Auf der Flucht habe er die Maske sowie die Kappe abgenommen. Bei der Fahndung wurden Spürhunde und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Außerdem wurde davor gewarnt, Anhalter mitzunehmen. Der maskierte Mann soll auf seiner Flucht aus einer Waffe geschossen haben, ohne dass jemand zu Schaden kam. Auch von den Bankangestellten wurde keiner verletzt.

Da es sich in der Affolterbacher Filiale um den mittlerweile dritten Überfall innerhalb von acht Jahren handelte, zogen Vorstand und Aufsichtsrat Konsequenzen. Der Standort bleibt geschlossen. „Wir wollen unsere Mitarbeiter und Kunden schützen und kein Risiko eingehen, dass vielleicht beim nächsten Mal jemand körperlich verletzt wird“, sagte Dirk Jalowiky damals. Gemeinsam mit Rainer Jünger ist er Vorstand der Bank. „Dass der zweite und der dritte Täter noch nicht gefasst wurden, schwebt immer im Bewusstsein“, erklärte Jünger.

Doch wieso geriet diese Filiale immer wieder ins Visier von Verbrechern? „Wir gehen davon aus, dass die Fluchtwege gut sind. Ein Räuber hat die Möglichkeit, in vier Richtungen zu fliehen“, vermutete Jalowiky. Nach jedem Raubüberfall verschärfte der Vorstand mit Hilfe und Beratung der Polizei die Sicherheitsmaßnahmen.

Die Filiale war etwa seit 2015 bargeldlos. Darauf wurde mit Aushängen hingewiesen. Die Öffnungstage wurden reduziert. „Wir sind davon ausgegangen, dass das neue Räuber abschreckt. Aber das war nicht der Fall“, so Jünger weiter. Deswegen wurde die Geschäftsstelle mit den Filialen in Hammelbach und Wald-Michelbach zusammengelegt.

Zwei weitere Überfälle

Bereits am 24. Februar 2015 hatte ein mit einer Sturmhaube maskierter Täter die Filiale ausgeraubt. Er bedrohte die Angestellten gegen 9.45 Uhr mit einer Schusswaffe. Der ganze Vorfall dauerte nur wenige Minuten. Der Täter, der bisher nicht gefasst wurde, betrat das Bankgebäude und zog im Vorraum, in dem die Selbstbedienungsautomaten stehen, die Sturmhaube über sein Gesicht.

Am 15. Juli 2011 war die Volksbankfiliale zum ersten Mal Schauplatz eines Verbrechens gewesen. Der Täter hatte sich um 7.20 Uhr Zutritt in das Gebäude verschafft, obwohl die Bank noch geschlossen hatte, und erbeutete mehrere Tausend Euro.

Mit einem Mountainbike flüchtete er in Richtung Aschbach. Die Fahndung blieb zunächst erfolglos, doch dank zahlreicher Hinweise, die nach einem Bericht in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY – ungelöst“ eingingen, konnte der Täter festgenommen werden. Dabei handelte es sich um einen 52-jährigen Mann aus dem Odenwald, der auch für einen Banküberfall im Jahr 2009 in Michelstadt verantwortlich war.

Nun hoffen Polizei und Staatsanwaltschaft auch im aktuellen Fall auf hilfreiche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen. Ebenso fragen sie: Wer kennt den Mann auf den Überwachungsbildern oder kann Hinweise zu seiner Identität und seinem Aufenthaltsort geben? Wer hat den Täter vor oder nach der Tat beobachtet oder kann Hinweise zu einem möglicherweise von ihm benutzten Fahrzeug geben? Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat während und nach der Sendung unter der Telefonnummer 06252 / 706202 ein Hinweistelefon eingerichtet. nk

