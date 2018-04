Anzeige

Im Bereich der Jugendarbeit dankte Bürgermeister Helbig den Jugendwarten und Stadtjugendfeuerwehrwart Tobias Pfeifer. Besonders freut sich Michael Helbig darüber, dass die virtuelle Kleiderkammer gut funktioniert und so doppelte Anschaffungen vermieden wurden.

„Die positiven Berichte zeigen, dass sich in Lindenfels etwas bewegt“, bestätigte Werner Trares vom Kreisverband der Feuerwehren. „Die Stadt gibt das Notwendige dazu und zeigt damit, dass sie auf Sicherheit Wert legt“. Alles in allem zeige sich in Lindenfels „ein rundes Bild, es wird nicht nur über Ehrenamt geredet, sondern es wird gelebt“, sagte er.

Das gelebte Ehrenamt hat in Lindenfels auch Namen. Werner Trares war nach Lindenfels mit dem Goldenen und Silbernen Brandschutzehrenzeichen gekommen. Der ehemalige Stadtbrandinspektor Reinhard Fink (2001 bis 2016) wurde auf die Bühne gebeten. Fink wurde 1976 Mitglied in der Jugendfeuerwehr aufgenommen und wechselte später in die Einsatzabteilung. In seiner Zeit als Stadtbrandinspektor leitete Fink von 2004 bis 2014 auch die Einsatzabteilung der Feuerwehr Seidenbuch. Für das engagierte Feuerwehrmitglied hatte Werner Trares das Goldene Brandschutzehrenzeichen am Bande dabei.

Ein Silbernes Brandschutzehrenzeichen gab es an diesem Abend für Hagen Hechler. Er wurde 1992 Mitglied in der Jugendwehr und wechselte 1998 in die Einsatzabteilung. Für somit über 25 Jahre aktiven Dienst erhielt Hechler das Silberne Brandschutzehrenzeichen.

Im Zuge der Hauptversammlung der Feuerwehren wurden Beförderungen ausgesprochen. Alle Geehrten hatten Lehrgänge erfolgreich abgeschlossen. Werner Trares hatte die Urkunden dabei und beförderte Michael Höbel zum Oberbrandmeister. Stadtbrandinspektor Jürgen Bitsch beförderte Martin Ulrich zum Löschmeister. Zum Oberfeuerwehrmann wurden Daniel Degenhardt und Kai Götzinger aus Lindenfels, Jens Schmidt aus Schlierbach, und Tobias Poth aus Kolmbach befördert. Jule Melzer aus Kolmbach erhielt die Beförderung zur Feuerwehrfrau.

Helbig war mit Anerkennungsprämien des Landes gekommen. Seit 40 Jahren ist Rainer Fleischmann, heute Wehrführer von Seidenbuch, aktiv im Feuerwehrdienst. Seit 30 Jahren sind Stadtbrandinspektor Bitsch sowie Markus Bauer und Bernd Pfeifer aus Winterkasten in der Einsatzabteilung. Für zehnjährigen Dienst erhielten die Schlierbacherinnen Gabi Schneider, Elke Steinmann, Beate Hoeppner und Claudia Emig die Anerkennungsprämie des Landes. Ein Dank wurde Walter Schepula und Wolfgang Vatter ausgesprochen, sie scheiden altersbedingt aus dem Dienst.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.04.2018