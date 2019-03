Zaubertrank in Eulsbach

Das Lärmfeuer in Eulsbach am Samstag, 30. März, wird vom Kultur- und Kerweverein organisiert. Das Fest beginnt um 18 Uhr mit Speis und Trank im Eulsbacher Eck. Ein Limes-Eintopf mit Legionärswurst wird vorbereitet. Auch Zaubertrank haben die Eulsbacher zu bieten.

Mit Einbruch der Dunkelheit werden die Fackeln ausgepackt, und Jürgen startet seinen Bulldog-Shuttle. So kann jeder Teilnehmer die 200 Höhenmeter zum Eulsbacher Hausberg bequem überwinden.

Der Weg führt vorbei am Eulsbacher Steinkreiszeichen und am verwunschenen See. Was es damit auf sich hat, werden die Gäste des Abends noch erfahren. Dieser Weg hat außerdem einen mysteriösen Hintergrund. Er ist nach einer alten Erzählung ein Fluchtweg.

Ein Häftling war demnach einst in Lindenfels eingekerkert. Ihm drohte die Hinrichtung am Galgen, daher begleiteten ihn Wächter auf dem Gerichtspfad durch das Schlierbachtal. Doch mutige Eulsbacher sorgten dafür, dass er entkommen konnte. Auch über diese Geschichte werden die Gäste am Samstag mehr erfahren.

Das Lärmfeuer wird dann um 20 Uhr zu den Klängen der Odenwälder Jagdhornbläser entzündet. Unter anderem dürfen sich die Gäste auf die Melodie von Amazing Grace freuen, dem Hoffnungslied für die Welt. Holger wird es auf dem Saxofon begleiten.

In diesem Jahr wird Heinz Fendrich das Lärmfeuer entzünden. Er ist einer der Eulsbacher Bürger, die viel für ihr Dorf getan haben. Heinz Fendrich leitete das Gasthaus und die Pension Zum Schlierbachtal, eines von den vielen Gasthäusern, die es inzwischen nicht mehr gibt.

Lange vor dem Kultur- und Kerweverein sorgte Fendrich für einige Feste im Dorf und Kerweveranstaltungen mit Umzügen. Seine Schützenfeste sind in die Geschichte eingegangen. jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.03.2019