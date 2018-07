Zeichen gegen Genitalverstümmelung gesetzt

Anzeige

Während der siebenwöchigen Fastenzeit beteiligten sich über 260 Zweigvereine des Frauenbundes aus 17 KDFB-Diözesanverbänden in Zusammenarbeit mit Bäckereien an der bundesweiten Aktion, die im Rahmen der jährlichen Misereor-Fastenaktion stattfand. Durch den engagierten Einsatz aller Beteiligten erreichte die Solibrot-Aktion ein neues Rekord-Spendenergebnis von 96 387,01 Euro.

Im Weschnitztal haben sich die Zweigvereine Fürth und Krumbach sowie Heppenheim an der Solibrotaktion beteiligt. Der Erlös, der durch den Brotverkauf in der Diözese Mainz gespendet wurde, wird für die Projekte von Misereor im Land Mali weitergeleitet. In Mali wird vor allem über die Risiken und Gesundheitsschädigungen aufgeklärt, die durch die Genitalverstümmelung an Frauen und jungen Mädchen entstehen. Das Projekt hat das Ziel, die Praxis der Genitalverstümmelung auf lange Sicht hin völlig auszurotten.

KDFB-Vizepräsidentin Sabine Slawik stellt dazu fest: „Aus den Anfängen der Solibrot- Aktion hat sich eine große Solidaritätsbewegung entwickelt, die Jahr für Jahr von engagierten Frauenbundfrauen mitgestaltet und getragen wird. Wir freuen uns über die wachsende Beteiligung im Verband und über die gute Kooperation mit den Bäckereien. Unser Dank gilt allen, die mit ihrem Einsatz, ihrer Energie und den vielfältigen Ideen die Aktion beleben.“

Seit Beginn der Aktion 2013 hat der KDFB bereits über 430 000 Euro an Misereor übergeben. Auch 2019 wird er seine Kooperation im Rahmen der Fastenaktion fortsetzen.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.07.2018