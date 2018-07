Anzeige

Lindenfels.Ein spannendes Wochenende verbrachten fünf aktive Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Lindenfels jüngst in Pawlowiczki. In einem Ortsteil der polnischen Partnerstadt wurde nämlich

das 130-jährige Bestehen der dortigen Feuerwehr gefeiert. Die Abordnung der Lindenfelser Feuerwehr, bestehend aus Thomas Höbel, Stefan Schepula, Sefkan Erdem, Patrick Hauner und Dirk Fendrich wurden von Claudia und Heinz Schmitt vom Partnerschaftsverein begleitet.

Schon zum Frühstück kam Pawlowiczkis Bürgermeister Jurek Trefon in den Gasthof, in dem die Lindenfelser untergebracht waren. Der örtliche Feuerwehrkommandant war dabei und fuhr die Odenwälder durch das Gemeindegebiet. So konnten gleich mehrere Gerätehäuser in Augenschein genommen werden.