Zuchtsaison startet heute

Lindenfels.Nachdem die Ausstellungssaison und auch der Kleintiermarkt des Rassegeflügelzuchtvereins Ornis Lindenfels beendet sind, gilt es nun wieder, bei den Hühnern und Tauben für Nachwuchs zu sorgen. So wurden die Tauben zusammen gepaart und auch die Hühnerstämme zusammen gestellt.

Bruteier können heute (Freitag) zwischen 17 und 17.30 Uhr – sauber und mit Name und Einlegedatum versehen – bei den beiden Brutmeistern Dennis und Heiko Hübner im Brutraum im Anwesen Hübner in Schlierbach abgegeben werden. Weitere Einlegetermine sind am 20. März und am 3. April.

Am 28. und 29. März kann man am Ostermarkt in Lindenfels in einem Schaubrüter sehen, wie die Küken das Licht der Welt erblicken. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.03.2020