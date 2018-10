Zum Defiliermarsch an der Stange getanzt

Seidenbuch.Die Sportgemeinschaft Seidenbuch feierte ihr traditionelles Oktoberfest in der Halle am Sportplatz in Seidenbuch. Zur Mittagszeit waren dort bereits alle Sitzplätze belegt.

Die Besucher ließen sich die Kalbshaxen und das Oktoberfestbier – ausgeschenkt standesgemäß im einen Liter fassenden Maßkrug – schmecken. Den Brauch ein Oktoberfest zu feiern, gibt es schon seit über zehn Jahren in

...