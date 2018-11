Zur Blutspende gibt es ein Gewinnspiel

Lindenfels.Mit dem Slogan „Erst wenn‘s fehlt, fällt‘s auf!“ macht der DRK-Blutspendedienst auf die Folgen fehlender Blutgruppen (A,B,0) aufmerksam. Die Versorgung von Patienten in Not mit Blutkonserven sei keine Selbstverständlichkeit, sondern ein große Herausforderung, heißt es in einer Pressemitteilung. Doch Blutkonserven seien knapp und nur 3,5 Prozent der Bevölkerung in Deutschland spendeten Blut.

Um die Versorgung gewährleisten zu können,veranstaltet der DRK-Blutspendedienst am Montag, 12.November, von 15.30 bis 19.30 Uhr eine Blutspendeaktion im Lindenfelser Bürgerhaus.

Dazu gibt es dieses Mal eine Fotoaktion mit Gewinnspiel. Blutspender sind aufgerufen, zu zeigen, was Ihnen im Alltag fehlen würde.

Mitmachen ist ganz einfach: Die Polaroid-Fotoschablone, die auf dieser Blutspendeaktion ausliegt, kann herausgedrückt und die Schablone vor den Gegenstand oder die Person gehalten werden, die fehlen würdem dann wird fotografiert.

Eine Stunde Zeit einplanen

Die Fotos werden per E-Mail an kampagne@blutspende.de eingesendet. Unter allen Spendern (Mehrfachspendern und Erstspendern) verlost der Blutspendedienst fünf Sofortbildkameras. Aktionszeitraum ist noch bis zum 15. Dezember.

Blut spenden kann jeder Gesunde von 18. bis zum 73. Geburtstag, Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung.

Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Eine Stunde, die ein ganzes Leben retten kann. Spender müssen einen Personalausweis mitbringen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.11.2018