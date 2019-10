Lindenfels.Das Deutsche Drachenmuseum bietet in den Herbstferien zusätzliche Öffnungszeiten an. Das Museum ist dann auch dienstags und donnerstags und Donnerstag in der Zeit von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Die Sonder-Öffnungszeiten gelten bis Donnerstag, 31. Oktober. Die Sonderausstellung „Kinder malen und zeichnen Drachen“ ist im Museum weiterhin zu sehen.

Die normalen Öffnungszeiten sind an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen zwischen 14 und 17 Uhr. Der Drachengarten und der Bürgerturm sind täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 11.10.2019