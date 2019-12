Zusätzliche Öffnungszeiten

Lindenfels.Das Deutsche Drachenmuseum in Lindenfels öffnet seine Türen in den Weihnachtsferien zusätzlich. Die normalen Öffnungszeiten des Drachenmuseums sind an Samstagen und Sonntagen in der Zeit von 14 bis 17 Uhr.

Geöffnet ist außerdem:

Dienstag, 31. Dezember: 15 bis 17 Uhr

Mittwoch, 1. Januar: 14 bis 17 Uhr

Donnerstag, 2. Januar: 15 bis 17 Uhr

Montag, 6. Januar: 14 bis 17 Uhr

Dienstag, 7. Januar und Donnerstag, 9. Januar: jeweils 15 bis 17 Uhr

Die Sonderausstellung „Kinder zeichnen und malen Drachen“ ist in Verbindung mit einer weihnachtlichen Dekoration und einigen Weihnachtskrippen noch zu sehen.

Der Drachengarten und der Bürgerturm sind in den Wintermonaten täglich in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geöffnet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 31.12.2019