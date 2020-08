Lindenfels.Das Deutsche Drachenmuseum in Lindenfels öffnet seine Türen während der Sommerferien von Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern zusätzlich jeweils am Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 15 bis 17 Uhr. Die Sonder-Öffnungszeiten enden am Donnerstag, 10. September.

Die normalen Öffnungszeiten des Drachenmuseums sind an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen zwischen 14 und 17 Uhr. red

