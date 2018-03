Anzeige

Fürth.Polizeibeamte haben am Donnerstagabend nach einem Raub sowie einem versuchten Überfall in der Ellenbacher Straße in Fürth zwei Tatverdächtige festgenommen. Gegen 21.45 Uhr wurde nach einem Bericht der Polizei ein 18-Jähriger aus Rimbach auf Höhe des Schleenhofes von zwei Unbekannten abgepasst. Diese bedrohten ihn mit einem Messer und nahmen ihm sein Smartphone ab. Der junge Mann konnte danach fliehen.

Nach ersten Erkenntnissen hatten es dieselben Täter gegen 22.10 Uhr außerdem auf einen 20-Jährigen auf dem Parkplatz am nahegelegenen Stausee abgesehen. Dieser konnte sich aber in Sicherheit bringen. Polizeistreifen nahmen zwei 19 sowie 42 Jahre alte Tatverdächtige aus Fürth fest. Die Hintergründe der Vorfälle seien noch nicht bekannt, schreibt die Polizei. Es werden Zeugen gesucht, die Verdächtiges beobachtet haben. pol