Zwei Beförderungen an der Zinn-Schule

Reichelsheim.Grund zur Freude gab es an der Reichelsheimer Georg-August-Zinn-Schule (GAZ). Kirsten Berg und Erika Fenn erhielten im Rahmen einer Gesamtkonferenz ihre Beförderungsurkunden für die Übernahme zusätzlicher Aufgaben an der Schule. Kirsten Berg, die zur Oberstudienrätin befördert wurde, unterrichtet Sport, Politik und Wirtschaft sowie Darstellendes Spiel. Berg hat sich nach einer Mitteilung der Schule in den vergangenen Jahren auf vielfältige Art und Weise in die Gestaltung und Weiterentwicklung der GAZ eingebracht. Als Koordinatorin des Projekts „Schule– einfach bewegend“ zeichnet sie beispielsweise für die Planung und Verwirklichung eines bewegungsfördernden Schulhofs an der GAZ mitverantwortlich.

Viele Stunden über den regulären Unterricht hinaus leistet seit Jahren auch Erika Fenn, die ebenfalls befördert wurde. Als Beauftragte für die Internet-Seite der Schule trägt sie wesentlich zum Informationsfluss für Schüler, Eltern und Lehrer sowie zur transparenten und tagesaktuellen Öffentlichkeitsarbeit der Schule bei.

Schulleiterin Kirsten Gebhard-Albrecht und ihr Stellvertreter Herwig Bendl dankten den beiden Kolleginnen im Namen der gesamten Schulgemeinde für deren besonderes Engagement und überreichten Urkunde und Blumen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.09.2020