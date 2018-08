Zwei Konzerte im alten Steinbruch

Anzeige

Lindenfels.Handgemachte, akustische Livemusik in einzigartiger Lagerfeuer-Atmosphäre unter freiem Himmel: Bereits zum dritten Mal gibt es die Lagerfeuerkonzerte in Lindenfels. Die Idee: ein Konzert mit außergewöhnlichen Künstlern, mitten in der Natur am Lagerfeuer. Als Konzertkulisse dient der Steinbruch in Lindenfels – mit Blick auf die Burg. Die Konzerte finden an zwei Abenden statt – am 10. und 11. August (Freitag und Samstag). Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr, das Ende gegen 23.15 Uhr.

Zusätzliches Kinder-Angebot

In diesem Jahr gibt es zusätzlich ein Kinder-Konzert. Mit der Kinderliedermacherin Beate Lambert erwartet die jungen Besucher am Sonntag, 12. August, musikalische Mitmach-Aktionen. Einlass ist ab 14 Uhr. Es wird gemeinsam gesungen und getobt – ein Konzerterlebnis für die ganze Familie.

Für den Konzert-Organisator Lennart Scheuren ist das neue Angebot für Kinder eine gute Ergänzung im Programm: „Das ganze Team freut sich riesig, dass jetzt auch Kids die einzigartige Lagerfeuerkonzert-Atmosphäre erleben können.“