Zwei neue Kollegen in der Schulleitung

Reichelsheim.Wenn es zweimal zur Pause klingelt, treffen sich die Lehrer der Reichelsheimer Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) zu einer ihrer Pausenkonferenzen. Waren in den vergangenen Wochen vor einer solchen Zusammenkunft hier und da einige Informationen durchgesickert, um was es gehen könnte, so herrschte diesmal große Ahnungslosigkeit. Entsprechend hoch war auch die Spannung unter den Kollegen.

Als Schulleiterin Kirsten Gebhard-Albrecht dann mit Blumen und Urkunden das Lehrerzimmer betrat, war allerdings schnell klar, dass es einen Anlass zur Freude geben würde. Die Schulleiterin verkündete denn auch die offizielle Besetzung von zwei wichtigen Funktionsstellen im Schulleitungsteam mit zwei beliebten langjährigen Kollegen.

Laura Zieres erhielt die Ernennung zur Rektorin zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben. Vorausgegangen war dem eine lange Vorlaufzeit, in der die Stufenleiterin der Klassen 7 und 8 bereits einiges an Arbeit geleistet hatte. Zieres nutze die Gelegenheit, um sich bei den Kollegen für die gute Zusammenarbeit zu bedanken. „Auf euch kann ich immer zählen“, betonte die Rektorin und erntete dafür einen großen Applaus.

Ein ganzes Jahr ist inzwischen vergangen, seit Martin Schmidl die Aufgaben des Studienleiters an der Zinn-Schule übernommen und viele Stunden in die Organisation und Durchführung der Abiturprüfungen investiert hat.

Gedankt wurde ihm dies nun mit der offiziellen Ernennung zum Studiendirektor zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben. Auch Schmidl brachte seine Freude entsprechend zum Ausdruck und bedankte sich für das gute Miteinander im Kollegium der Reichelsheimer Schule. red

