Zwei neue Lehrer an der Böll-Schule

Fürth.Zwei junge Pädagogen komplettieren das engagierte Kollegium der Heinrich-Böll-Schule in Fürth. Schulleiter Alexander Hauptmann (links) wünschte Philip Rieger (Mitte) und Markus Hantke viel Erfolg an der integrierten Gesamtschule. Beide Junglehrer absolvierten ihr Referendariat an der Fürther Schule, benötigen also keine Eingewöhnungszeit.

Markus Hantke unterrichtet katholische Religion und Sport, während Philip Rieger den Schülern Ethik und Gesellschaftslehre vermittelt. red/Bild: HBS

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.02.2019