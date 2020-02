Zwei neue Schiedsleute gewählt

Lindenfels.Im zweiten Anlauf hat die Lindenfelser Stadtverordnetenversammlung neue Schiedsleute gewählt. Otto Bitsch wird das Ehrenamt künftig innehaben, sein Stellvertreter ist Matthias Gammelin.

Schiedsleute haben den Auftrag, die Amtsgerichte – in diesem Fall jenes in Fürth – zu entlasten, indem sie in Bagatellfällen zwischen den Kontrahenten vermitteln, etwa bei Nachbarschaftsstreitigkeiten.

