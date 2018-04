Anzeige

Das Scheeserenne wird Jahr vom 6. bis zum 8. Juli ausgetragen werden. Es startet mit der Gerümpelolympiade, am Samstag, 7. Juli, ist ein Spiel der Fußballer geplant. Am Abend spielt die Band DNS bei freiem Eintritt. Am Sonntag, 8. Juli, startet das weithin beliebte Scheeserenne um 14 Uhr. jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.04.2018