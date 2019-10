Zweite Phase bei der B 38-Sanierung

Fürth.Die Arbeiten an der B 38 in Fürth liegen im Zeitplan. Fünf Wochen nach Beginn der Sanierungsarbeiten hat der zweite Abschnitt begonnen. Für die Verkehrsverteilnehmer ändert sich dabei wenig. Nach wie vor ist die Bundesstraße zwischen katholischer Kirche und Finanzamt nur als Einbahnstraße in Richtung Krumbach befahrbar. Allerdings läuft der Verkehr jetzt auf der – in Fahrtrichtung – linken Spur, während die rechte erneuert wird.

Für den Durchgangsverkehr aus dem Odenwald kommend gibt es eine Umleitung von der B 38 ab dem Gumpener Kreuz über die B 47 bis Kolmbach und die L 3099 durch das Schlierbachtal.

Auch für den zweiten Bauabschnitt sind fünf Wochen Zeit eingeplant. Anschließend wird an zwei Abschnitten parallel gearbeitet, um die Bauzeit insgesamt so kurz wie möglich zu halten. Gebaut wird dann zwischen Lidl-Markt und Johannisstraße sowie zwischen der ehemaligen Molkerei und dem Kik-Markt. Die Planer gehen von drei Wochen Bauzeit für beide Abschnitte aus.

Auch bei den weiteren Bauabschnitten bleibt die Einbahnstraßenregelung bestehen. Insgesamt wird die Fahrbahn der B 38 auf fast einem Kilometer Länge zwischen der katholischen Kirche und dem Kreisverkehr am Ortsausgang erneuert. Die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil rechnet mit einer Bauzeit bis Sommer 2020. arn

