Zweite Runde für Drei-Bäder-Karten

Lindenfels/BIRKENAU/FÜRth.Auch im kommenden Jahr wird es wieder Eintrittskarten geben, die in den drei Schwimmbädern in Lindenfels, Fürth und Birkenau gültig sind.

Die drei Bürgermeister haben sich mit Ihren Sachbearbeitern getroffen, um ein Resümee für das 2017 eingeführte Projekt „Drei-Bäder-Karte-Schwimmbad“ zu ziehen. Man zeigte sich überrascht, über den Zuspruch und die gesammelten Erfahrungen.

Angebot wird erweitert

Waren die Projektkarten in der vergangene Badesaison nur für Familien erhältlich, so werden die Bürgermeister die Anregungen und Wünsche der Schwimmbadbesucher aufgreifen und das Projekt auch 2018 durchführen, wobei dann der Kauf der Drei-Bäder-Karten auch anderen Schwimmbadgästen ermöglicht wird. Die Entscheidung war zu der kalten Jahreszeit notwendig, da Lindenfels einen ermäßigten Vorverkauf durchführt, der bis 13. April geht und bei dem die Stadt einen Nachlass von fünf Prozent für die Lindenfelser Schwimmbadkarten gewährt – die Drei-Bäder-Karte fällt nicht unter diese Nachlassregelung. Dauerkarten können wie in den vergangenen Jahren nur beim Kur- und Touristikservice schriftlich beantragt werden - der Antrag steht ab sofort auf der Homepage der Stadt Lindenfels zum Download bereit. Karten von den Vorjahren können wieder verlängert werden.