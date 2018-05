0:3 tut SVW nicht weh

Winterkasten.Der SV Winterkasten ist auch in der nächsten Saison in der Fußball-Kreisliga A am Start, trotz der 0:3-Niederlage am vorletzten Spieltag im Lokalderby gegen den SV Lindenfels. Da der FSV Rimbach (29 Punkte) beim TSV Aschbach mit 0:4 baden ging, ist der SVW (35) endgültig ausgeschieden aus dem Rennen um eine mögliche Abstiegsrelegation.

Im letzten Heimspiel der Saison scheiterte

...

Sie sehen 27% der insgesamt 1472 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.05.2018