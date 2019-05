100 Teams kommen zur Basinus Trophy

Bensheim.Zum 14. Mal veranstaltet die FSG Bensheim ihr internationales Fußball-Jugendturnier um die Basinus Trophy. Nach drei Jahren an Pfingsten kehrt die Veranstaltung an den traditionellen Termin am (kommenden) Himmelfahrts-Wochenende zurück.

Fast 100 Mannschaften aus Holland, Belgien, Tschechien, Frankreich, Schweiz und Deutschland treffen sich im Sportpark West und im Weiherhausstadion. Bereits am Donnerstag startet die Mini-Basinus-Trophy mit den Kleinsten der F- und G-Junioren/Bambini. Am Abend findet die große Eröffnungsfeier mit Einlauf der Nationen und Feuerwerk statt, Bürgermeister Rolf Richter ist Schirmherr und wird gemeinsam mit dem Orga-Team der FSG Bensheim die Basinus Trophy 2019 eröffnen.

Am Freitag und Samstag finden die Spiele der E- bis A-Jugend-Teams statt, die dann am Samstagnachmittag mit den Finalspielen und den Siegerehrungen ihren Abschluss finden. Den Turnierabschluss bildet am Samstagabend ab 20 Uhr im FSG-Sportpark ein gemeinsames Public Viewing des Champions-League-Endspiels.

Helfer aus anderen Vereinen

Das Orgateam der FSG wird in diesem Jahr unterstützt von der FC 07 Bensheim, die bedingt durch die Umbaumaßnahmen im Weiherhausstadion ihr Vereinsheim zur Verfügung stellt und für das leibliche Wohl vor Ort sorgt. Das Integrationsteam der TSV Auerbach um Kamil Ülker kümmert sich um die Versorgung der Teams in der Mensa. Der SV Schönberg unterstützt bei den Helferdiensten im Sportpark West.

Die Schiedsrichtervereinigungen aus Darmstadt, Groß-Gerau und dem Odenwaldkreis unterstützen die Trophy in der Leitung der Turniere, da der Kreisschiedsrichterausschuss Bergstraße (bedingt durch einen erheblichen Schiedsrichterschwund) allein die Abwicklung der Trophy nicht gewährleisten konnte. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.05.2019