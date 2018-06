Anzeige

Bensheim.Mit rund 1000 Aktiven, von Hobby- bis Bundesligaspielern veranstaltet die TSV Auerbach am kommenden Wochenende (30./1.) eines der größten Volleyballturniere in Deutschland. 128 Mixed-Mannschaften werden auf dem Übungsrasenplatz-Gelände des Weiherhausstadions im Einsatz sein.

Parallel dazu findet der Sparkassen-BeachCup, ebenfalls von der TSV ausgerichtet, auf der angrenzenden, vereinseigenen Beachanlage statt. Hier kämpfen 16 Herren-Teams (Sa. ab 9.30 Uhr) sowie acht Damen-Mannschaften (So. ab 9.30 Uhr) im Rahmen der hessischen Beachvolleyball-Meisterschaft um wertvolle Ranglistenpunkte

Nachtturnier zur Einstimmung

Beim großen Rasenturnier wird Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr gespielt; die große Siegerehrung soll gegen 16 Uhr stattfinden. Bereits am morgigen Freitagabend wird ab 20.30 Uhr ein Nachtbeachturnier unter Flutlicht für Mixedpaare ausgetragen. Wie in den vergangenen Jahren stehen an allen drei Tagen neben dem Sport auch das gemeinsame Feiern sowie die Geselligkeit im Mittelpunkt. Im Festzelt heizt das DJ Team Darmstadt am Freitag und am Samstag ab ca. 22 Uhr kräftig mit allerhand Tanzbarem ein und die Bar ist wie immer bis zum gemeinsamen Frühstück geöffnet.