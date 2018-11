10:1 nach frühem Trautmann-Hattrick

Bergstraße.Standesgemäß mit 10:1 (5:0) fertigte D-Liga-Tabellenführer TSV Gadernheim den FV Hofheim II ab. Durch einen Trautmann-Hattrick stand es schon nach zehn Minuten 3:0, die weiteren Tore erzielten Marcel Schneider, Eichhorn, Perlinger, Sascha Pritsch, Marc Schneider und Maksimovic.

Die am kommenden Wochenende spielfreie SG Lautern verabschiedete sich mit einem 1:0-Sieg beim TSV Reichenbach II vorzeitig in die Winterpause. Das Tor des Tages erzielte Mößinger fünf Minuten vor dem Ende, nachdem er in der zweiten Minute mit einem Foulelfmeter an Reichenbachs Torwart Würz gescheitert war.

Der SV Schönberg fühlte sich bei der unglücklichen 0:1-Niederlage (Torschütze Tobias Gebhardt/38.) gegen die SG Einhausen II in einigen Situationen vom Schiedsrichter benachteiligt. In der hektischen Schlussphase sah dann auch noch Koszarny die Gelbrote Karte. kr

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.11.2018